Дизайнери застерігають: п'ять кольорів, у які не варто фарбувати вітальню
Джерело:Homes & Gardens
Кожна вітальня є головною кімнатою в будь-якому домі. Над дизайном цієї кімнати слід добре попрацювати та обрати правильний колір.
Такі кольори, як зелений і рожевий, останнім часом перебувають на піку популярності. Однак експерти кажуть, що слід уникати деяких відтінків цих тонів. Усе для того, щоб ваша вітальня залишалася позачасовою та стильною протягом довгого часу. Ось 5 кольорів, які не варто обирати.
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