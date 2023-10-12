Кольори фарб впливають на загальну атмосферу в кімнаті й можуть освітлити темний простір. Дизайнери розповіли, у які саме відтінки варто фарбувати стіни в похмурій кімнаті.
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Білий
Сімейна кімната з білими стінами / Фото Nune
Ніжно-сірий
Світло-сіра спальня / Фото Paul Raeside
Прохолодна м'ята
Коридор з м'ятними стінами / Фото Farrow & Ball
Ніжне золото
Ніжно-жовті стіни у вітальні / Фото Little Greene
Тепла лаванда
Лавандова акцентна стіна / Фото Crown