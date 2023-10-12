Цвета красок влияют на общую атмосферу в комнате и могут осветить темное пространство. Дизайнеры рассказали, в какие именно оттенки следует окрашивать стены в мрачной комнате.
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Белый
Семейная комната с белыми стенами / Фото Nune
Нежно-серый
Светло-серая спальня / Фото Paul Raeside
Прохладная мята
Коридор с мятными стенами / Фото Farrow & Ball
Нежное золото
Нежно-желтые стены в гостиной / Фото Little Greene
Теплая лаванда
Лавандовая акцентная стена / Фото Crown