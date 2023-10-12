Цвета красок влияют на общую атмосферу в комнате и могут осветить темное пространство. Дизайнеры рассказали, в какие именно оттенки следует окрашивать стены в мрачной комнате.

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Белый

Семейная комната с белыми стенами / Фото Nune

Нежно-серый

Светло-серая спальня / Фото Paul Raeside

Прохладная мята

Коридор с мятными стенами / Фото Farrow & Ball

Нежное золото

Нежно-желтые стены в гостиной / Фото Little Greene

Теплая лаванда

Лавандовая акцентная стена / Фото Crown