Які кольори обрати для кімнат, де дуже мало природного світла: вони врятують інтер'єр
12 жовтня 2023, 16:44Читать новость на русском
Джерело:Homes & Gardens
Не у всіх кімнатах є великі вікна, за допомогою яких до приміщення потрапляє багато природного світла. Якщо у вашому домі є темна кімната, але ви хочете зробити її світлішою, у пригоді стануть фарби правильних кольорів.
Кольори фарб впливають на загальну атмосферу в кімнаті й можуть освітлити темний простір. Дизайнери розповіли, у які саме відтінки варто фарбувати стіни в похмурій кімнаті.
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