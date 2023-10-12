Які кольори обрати для кімнат, де дуже мало природного світла: вони врятують інтер'єр

12 жовтня 2023, 16:44
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Джерело:

Homes & Gardens

Не у всіх кімнатах є великі вікна, за допомогою яких до приміщення потрапляє багато природного світла. Якщо у вашому домі є темна кімната, але ви хочете зробити її світлішою, у пригоді стануть фарби правильних кольорів.

Кольори фарб впливають на загальну атмосферу в кімнаті й можуть освітлити темний простір. Дизайнери розповіли, у які саме відтінки варто фарбувати стіни в похмурій кімнаті.

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Білий

Сімейна кімната з білими стінами / Фото Nune

Ніжно-сірий

Світло-сіра спальня / Фото Paul Raeside

Прохолодна м'ята

Коридор з м'ятними стінами / Фото Farrow & Ball

Ніжне золото

Ніжно-жовті стіни у вітальні / Фото Little Greene

Тепла лаванда

Лавандова акцентна стіна / Фото Crown

Автор: Марта Левицька