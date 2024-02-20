Які кольори найбільше покращують настрій у домі: "щаслива добірка" від експертів

Насправді є дуже багато кольорів, які покращують настрій. І хоч усі звикли думати, що це одразу яскраві тони, дизайнери розвіюють цей міф.

Ми всі хочемо створити атмосферу в домі, яка буде покращувати настрій, а не пригнічувати його. Кольори в інтер'єрі впливають на наше самопочуття як ніщо інше, тому дуже важливо обирати правильні відтінки.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Які кольори належать до позитивних

У світі дизайну існує поняття "щасливих відтінків". Згідно з принципами психології кольору, це зазвичай яскраві та теплі рожеві або жовті тони. Це пов'язано з тим, що рожевий має здатність фізично заспокоювати, через що його називають "кольором обіймів". Жовтий – наповнений енергією і асоціюється із сонячним світлом.

Ніжно-рожева кухня / Фото Chris Wakefield Photography

Для того, щоб колір впливав на ваш настрій, не треба його обов'язково використовувати у великих дозах. Це можуть бути невеликі акценти, бо дія відтінку від цього не змінюється.

Якщо ви не любите яскраві тони та будь-які їхні пастельні відтінки, оберіть стримані природні тони. Більшою мірою вони заспокоюють, але тим самим і покращують настрій.

"Зелений колір часто називають нейтральним від природи. Він пов'язує нас із природним світом і допомагає нам розслабитися. Такий ніжний, як весняні бруньки на деревах, він наповнює такими ж почуттями надії та нових починань. У поєднанні з м'яким жовтим він миттєво підіймає настрій, але колірна схема залишається помірною", – кажуть експерти.

Передпокій ніжного м'ятного відтінку / Фото Cathy Nordström

Зелений, як і ніжно-рожевий, чудово підходить для вітальні, спальні чи дитячої кімнати. Це гарні альтернативи м'якому білому, які так само створюють затишну та привабливу атмосферу.