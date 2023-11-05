Які кольори поєднуються з білим: 5 комбінацій, схвалених дизайнерами

Білий – універсальний колір і один із найпоширеніших відтінків через його широку популярність. Він може бути і теплим, і холодним, тому добре поєднується майже з усіма іншими кольорами.

"Є вагома причина, чому білий – найпопулярніший колір. Річ у тім, що він робить ваш дім чистим, повітряним і просторим", – пояснює Ешлі МакКоллум, експерт з кольорів у Glidden. Краса білої фарби полягає в тому, що вона створює порожнє полотно. Завдяки цьому ефекту меблі й декор стають ефектними деталями в інтер’єрі. Ось 5 ідеальних колірних комбінацій з білим.

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Темно-синій

Темні кольори створюють чудовий контраст / Фото Future

Шавлієвий

Білий із зеленим створюють заспокійливу атмосферу / Фото Ingrid Rasmussen

Бежевий

Нейтральні та земляні відтінки завжди добре поєднуються з білим / Фото Albion Nord

Землисто-рожевий

Ніжне поєднання кольорів / Фото Farrow & Ball

Жовтий

Підбадьорливий жовтий колір / Фото Farrow & Ball