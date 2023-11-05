"Есть веская причина, почему белый – самый популярный цвет. Дело в том, что он делает ваш дом чистым, воздушным и просторным", – объясняет Эшли МакКоллум, эксперт по цветам в Glidden. Красота белой краски состоит в том, что она создает пустое полотно. Благодаря этому эффекту мебель и декор становятся эффектными деталями в интерьере. Вот пять идеальных цветовых комбинаций с белым.
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Темно-синий
Темные цвета создают отличный контраст / Фото Future
Шалфейный
Белый с зеленым создают успокаивающую атмосферу / Фото Ingrid Rasmussen
Бежевый
Нейтральные и земляные оттенки всегда хорошо сочетаются с белым. Фото Albion Nord
Землисто-розовый
Нежное цветовое сочетание / Фото Farrow & Ball
Желтый
Бодрящий желтый цвет / Фото Farrow & Ball