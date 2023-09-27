"Рожевий – один із моїх улюблених кольорів. Це заспокійливий колір, який асоціюється з любов'ю та добротою", – каже Франческа Везель, засновниця Francesca's Paints.
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А ще це дуже універсальний тон, який чудово виглядає у вітальнях, кухнях, спальнях, ванних кімнатах і коридорах. Словом, ніжно-рожевою може бути будь-яка кімната. Ось 5 тонів від експертів з кольору та дизайнерів, які ідеально доповнюють цей відтінок.
Світло-сірий
Ніжно-рожева кімната зі світло-сірим диваном / Фото Works Architecture
Темно-вишневий
Кухня з блідо-рожевим островом і темно-вишневими шафами / Фото Sherwin-Williams
Темно-вугільний
Вугільно-сірі стіни та крісло на тлі світло-рожевого килима / Фото Roger Oates
Теракотовий
Спальня з теракотовими стінами та ніжно-рожевими деталями / Фото BHDM Design
Коричневий
Ніжно-рожева їдальня з меблями оригінального кольору / Фото Davey Lighting