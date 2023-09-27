"Розовый – один из моих любимых цветов. Это успокаивающий цвет, который ассоциируется с любовью и добротой", – говорит Франческа Везель, основательница Francesca's Paints.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

А еще это очень универсальный тон, который отлично смотрится в гостиных, кухнях, спальнях, ванных комнатах и коридорах. Словом, нежно-розовой может быть любая комната. Вот 5 тонн от экспертов по цвету и дизайнеров, идеально дополняющих этот оттенок.

Светло-серый

Нежно-розовая комната со светло-серым диваном / Фото Works Architecture

Темно-вишневый

Кухня с бледно-розовым островом и темно-вишневыми шкафами / Фото Sherwin-Williams

Темно-угольный

Угольно-серые стены и кресло на фоне светло-розового ковра / Фото Roger Oates

Терракотовый

Спальня с терракотовыми стенами и нежно-розовыми деталями / Фото BHDM Design

Коричневый

Нежно-розовая столовая с мебелью оригинального цвета / Фото Davey Lighting