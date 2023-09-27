Які кольори поєднати з ніжно-рожевим: 5 тонів, які створюють ідеальні комбінації
Джерело:Homes & Gardens
Цей гарний відтінок рожевого є популярним вибором, коли справа стосується дизайнів інтер'єру. Та в процесі ремонту постає питання, які кольори найкраще поєднуються з ніжно-рожевим.
"Рожевий – один із моїх улюблених кольорів. Це заспокійливий колір, який асоціюється з любов'ю та добротою", – каже Франческа Везель, засновниця Francesca's Paints.
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А ще це дуже універсальний тон, який чудово виглядає у вітальнях, кухнях, спальнях, ванних кімнатах і коридорах. Словом, ніжно-рожевою може бути будь-яка кімната. Ось 5 тонів від експертів з кольору та дизайнерів, які ідеально доповнюють цей відтінок.