Які кольори поєднати з ніжно-рожевим: 5 тонів, які створюють ідеальні комбінації

Цей гарний відтінок рожевого є популярним вибором, коли справа стосується дизайнів інтер'єру. Та в процесі ремонту постає питання, які кольори найкраще поєднуються з ніжно-рожевим.

"Рожевий – один із моїх улюблених кольорів. Це заспокійливий колір, який асоціюється з любов'ю та добротою", – каже Франческа Везель, засновниця Francesca's Paints.

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А ще це дуже універсальний тон, який чудово виглядає у вітальнях, кухнях, спальнях, ванних кімнатах і коридорах. Словом, ніжно-рожевою може бути будь-яка кімната. Ось 5 тонів від експертів з кольору та дизайнерів, які ідеально доповнюють цей відтінок.

Світло-сірий

Ніжно-рожева кімната зі світло-сірим диваном / Фото Works Architecture

Темно-вишневий

Кухня з блідо-рожевим островом і темно-вишневими шафами / Фото Sherwin-Williams

Темно-вугільний

Вугільно-сірі стіни та крісло на тлі світло-рожевого килима / Фото Roger Oates

Теракотовий

Спальня з теракотовими стінами та ніжно-рожевими деталями / Фото BHDM Design

Коричневий

Ніжно-рожева їдальня з меблями оригінального кольору / Фото Davey Lighting