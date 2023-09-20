Краса світло-сірого в тому, що ви можете поєднувати його як з яскравими, так і з іншими нейтральними кольорами. Усе залежить від настрою і атмосфери, які ви хочете створити. Наприклад, якщо вам потрібен заспокійливий простір, вибирайте ніжні відтінки, як-от шавлієво-зелений, рум'яно-рожевий або темно-коричневий. Зрештою, ось 5 найвдаліших "партнерів" для світло-сірого.

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Червоний

Сірий передпокій з червоним диваном і яскравим стельовим освітленням / Фото Future

Яскраво-блакитний

Сіра вітальня з яскраво-блакитним диваном / Фото Kelling Designs

Шавлія

Біло-сіра кухня з шавлієво-зеленими шафами / Фото Humbert & Poyet

Охра

Світло-сіра спальня з охровими деталями / Фото Rebecca Amir Design

Чорний

Сіра спальня з чорним диваном / Фото Lee Broom