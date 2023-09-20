Красота светло-серого в том, что вы можете сочетать его как с яркими, так и другими нейтральными цветами. Всё зависит от настроения и атмосферы, которые вы хотите создать. Например, если вам нужно успокаивающее пространство, выбирайте нежные оттенки, например шалфейно-зеленый, румяно-розовый или темно-коричневый. Наконец, вот 5 самых удачных "партнеров" для светло-серого.

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Красный

Серая прихожая с красным диваном и ярким потолочным освещением / Фото Future

Ярко-голубой

Серая гостиная с ярко-голубым диваном / Фото Kelling Designs

Шалфей

Бело-серая кухня с шалфейно-зелеными шкафами / Фото Humbert & Poyet

Охра

Светло-серая спальня с охровыми деталями / Фото Rebecca Amir Design

Черный

Серая спальня с черным диваном / Фото Lee Broom