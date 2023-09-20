П'ять кольорів, які ідеально доповнюють світло-сірий: найкращі поєднання від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Сірий – це універсальний нейтральний колір, який добре підходить для будь-якої кімнати та створює заспокійливий і сучасний фон. Доповнити цей колір можна багатьма тонами, а не лише білим, як більшість звикла.
Краса світло-сірого в тому, що ви можете поєднувати його як з яскравими, так і з іншими нейтральними кольорами. Усе залежить від настрою і атмосфери, які ви хочете створити. Наприклад, якщо вам потрібен заспокійливий простір, вибирайте ніжні відтінки, як-от шавлієво-зелений, рум'яно-рожевий або темно-коричневий. Зрештою, ось 5 найвдаліших "партнерів" для світло-сірого.
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