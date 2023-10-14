За словами експертів з кольору, існує багато тонів для фарбування ванної кімнати, які створять відчуття спокою. Це можуть бути як стримані нейтральні, так і сміливі відтінки. Ось п'ять найкращих заспокійливих кольорів, які до того ж зараз у тренді.
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Синій
Багато відтінків синього можна використовувати у ванній / Фото Benjamin Moore
Класичний білий
Біла ванна кімната в сільському стилі / Фото Future
Шавлія
Панельні стіни, пофарбовані в шавлієвий / Фото Future
Ніжно-рожевий
М'які рожеві просто ідеальні для фарбування стін у ванній / Фото Farrow & Ball
Насичений сливовий
Ванна кімната сливового кольору / Фото Benjamin Moore