По словам экспертов по цвету, существует много тонов для покраски ванной комнаты, которые создадут чувство покоя. Это могут быть как сдержанные нейтральные, так и смелые оттенки. Вот пять самых лучших успокаивающих цветов, которые к тому же сейчас в тренде.

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Синий

Многие оттенки синего можно использовать в ванной / Фото Benjamin Moore

Классический белый

Белая ванная комната в деревенском стиле / Фото Future

Шалфей

Панельные стены, окрашенные в шалфейный / Фото Future

Нежно-розовый

Мягкие розовые просто идеальны для окрашивания стен в ванной / Фото Farrow & Ball

Насыщенный сливовый

Ванная комната сливового цвета / Фото Benjamin Moore