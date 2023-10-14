По словам экспертов по цвету, существует много тонов для покраски ванной комнаты, которые создадут чувство покоя. Это могут быть как сдержанные нейтральные, так и смелые оттенки. Вот пять самых лучших успокаивающих цветов, которые к тому же сейчас в тренде.
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Синий
Многие оттенки синего можно использовать в ванной / Фото Benjamin Moore
Классический белый
Белая ванная комната в деревенском стиле / Фото Future
Шалфей
Панельные стены, окрашенные в шалфейный / Фото Future
Нежно-розовый
Мягкие розовые просто идеальны для окрашивания стен в ванной / Фото Farrow & Ball
Насыщенный сливовый
Ванная комната сливового цвета / Фото Benjamin Moore