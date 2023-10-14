П'ять найкращих кольорів для ванної кімнати, які створюють заспокійливу атмосферу
Джерело:Homes & Gardens
У ванній кімнаті важливо створити розслаблену й заспокійливу атмосферу. Цьому можуть посприяти кольори фарби, які ви оберете для стін.
За словами експертів з кольору, існує багато тонів для фарбування ванної кімнати, які створять відчуття спокою. Це можуть бути як стримані нейтральні, так і сміливі відтінки. Ось п'ять найкращих заспокійливих кольорів, які до того ж зараз у тренді.
Зверніть увагу Яку квартиру обрати: плюси та мінуси життя на високих і низьких поверхах