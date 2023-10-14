П'ять найкращих кольорів для ванної кімнати, які створюють заспокійливу атмосферу

У ванній кімнаті важливо створити розслаблену й заспокійливу атмосферу. Цьому можуть посприяти кольори фарби, які ви оберете для стін.

За словами експертів з кольору, існує багато тонів для фарбування ванної кімнати, які створять відчуття спокою. Це можуть бути як стримані нейтральні, так і сміливі відтінки. Ось п'ять найкращих заспокійливих кольорів, які до того ж зараз у тренді.

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Синій

Багато відтінків синього можна використовувати у ванній / Фото Benjamin Moore

Класичний білий

Біла ванна кімната в сільському стилі / Фото Future

Шавлія

Панельні стіни, пофарбовані в шавлієвий / Фото Future

Ніжно-рожевий

М'які рожеві просто ідеальні для фарбування стін у ванній / Фото Farrow & Ball

Насичений сливовий

Ванна кімната сливового кольору / Фото Benjamin Moore