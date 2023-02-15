Неначе у розкішному готелі: як перетворити свою спальню на осередок затишку та комфорту

Сон – один із найбільш важливих процесів для нашого організму, без якого ми просто не зможемо нормально функціонувати. На якість сну впливає багато факторів, тому потрібно потурбуватися про кожен із них.

Спальня – це особливе місце, тому й атмосфера тут повинна бути відповідною. Варто звернути увагу лише на кілька нюансів, і ви будете не лише краще висипатися, а й легше вставати з ліжка, аби розпочати новий день.

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Постіль

На цьому елементі спальні не можна економити у жодному разі. Кожного разу, як ви на неї дивитеся або торкаєтеся, вас має огортати відчуття затишку та комфорту.

Куточок затишку / Фото Pexels

Не поспішайте з пошуком правильного вибору, розгляньте різні варіанти та порадьтеся з друзями. В "обіймах" постелі ви будете проводити в середньому 8 годин на добу, тому тут просто немає місця жодним негативним враженням.

Світло

У спальні мусить панувати денне світло, коли його немає – це сигнал для сну. Якщо любите читати у ліжку, то варто потурбуватися про гарні нічники, лампи або торшер. На щастя, сьогодні жодних труднощів з цим не виникне.

Мелатонін – важливий гормон для якісного сну, і не варто заважати йому яскравим освітленням. Спальня повинна бути місцем приглушеного світла та затишку, тому яскраві лампи залиште для вітальні та кабінету.

Запах та декор

Вдалі деталі завжди вирішують усе, тому сплануйте все так, аби у вашій спальні не бракувало заспокійливих дрібничок. Стос книг, підсвічники, квіти, вишуканий декор – тут вас обмежити може лише власна фантазія.

Деталі вирішують всі / Фото Pexels

Ще один важливий елемент – запах. Наш мозок одразу на нього реагує, хоча ми можемо цього не усвідомлювати. Ароматичні свічки – це вдалий спосіб прив'язати до спальні відчуття затишку та гармонії, а різноманіття ароматів дозволить зробити це максимально ефективно.