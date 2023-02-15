Спальня – это особенное место, потому и атмосфера здесь должна быть подходящей. Стоит обратить внимание на несколько нюансов, и вы будете не только лучше высыпаться, но и легче вставать с постели, чтобы начать новый день.

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Постель

На этом элементе спальни нельзя экономить ни в коем случае. Каждый раз, как вы на нее смотрите или прикасаетесь, вас должно окутывать чувство уюта и комфорта.

Уголок уюта​ / Фото Pexels

Не торопитесь с поиском правильного выбора, рассмотрите разные варианты и посоветуйтесь с друзьями. В "объятиях" постели вы будете проводить в среднем 8 часов в сутки, поэтому здесь просто нет места никаким негативным впечатлениям.

Свет

В спальне должен властвовать дневной свет, когда его нет – это сигнал для сна. Если любите читать в постели, то стоит позаботиться о хороших ночниках, лампах или торшерах. К счастью, сегодня никаких трудностей с этим не возникнет.

Мелатонин – важный гормон для качественного сна, и не следует мешать ему ярким освещением. Спальня должна быть местом приглушенного света и уюта, поэтому оставьте яркие лампы для гостиной и кабинета.

Запах и декор

Удачные детали всегда решают все, поэтому спланируйте все так, чтобы в вашей спальне хватало успокаивающих безделушек. Стопка книг, подсвечники, цветы, изысканный декор – здесь вас ограничить может только собственная фантазия.

Детали решают все​ / Фото Pexels

Еще один важный элемент – запах. Наш мозг сразу реагирует на него, хотя мы можем этого не осознавать. Ароматические свечи – это удачный способ привязать к спальне чувство уюта и гармонии, а разнообразие ароматов позволит сделать это максимально эффективно.