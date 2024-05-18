На сучасних кухнях комори насправді вважають розкішшю. Це чудове додаткове місце для зберігання начиння, спецій чи продуктів. Для комор зазвичай виділяють окремий куточок та облаштовують їх як частину кухні або як окремий простір. Дизайнери назвали два накращих місця, де можна розташувати комору.

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Поруч із місцем приготування їжі

Комора з чорним інтер'єром і підсвічуванням полиць / Фото Humphrey Munson

Найкраще місце для розміщення комори – це якомога ближче до місця, де ви готуєте, ближче до плити, кухонних стільниць і ближче до холодильника,

– радить британський дизайнер Ніко Расідес.

Таке планування покращує функціональність кухні та сприяє організованому та приємному готуванню.

Поруч із робочим трикутником

Комора з дерев'яними тумбами та відкритими полицями / Фото Martin Moore

Також вигідно розташувати комору в безпосередній близькості до робочого трикутника кухні. Усі інгредієнти та кухонні прилади будуть близько, що зробить приготування їжі швидшим і часто легшим,

– підказує нью-йоркський дизайнер Артем Кроповінський.

Важливо пам'ятати, що комору ефективно буде розташувати біля трикутника, але не в цій зоні. Це порушить функціональність.