На современных кухнях кладовые на самом деле считаются роскошью. Это прекрасное дополнительное место для хранения утвари, специй или продуктов. Для кладовых обычно выделяют отдельный уголок и обустраивают их как часть кухни или как отдельное пространство. Дизайнеры назвали два лучших места, где можно расположить кладовую.

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Рядом с местом приготовления пищи

Кладовая с черным интерьером и подсветкой полок / Фото Humphrey Munson

Лучшее место для размещения кладовой – это как можно ближе к месту, где вы готовите, ближе к плите, кухонных столешниц и ближе к холодильнику,

– советует британский дизайнер Нико Расидес.

Такая планировка улучшает функциональность кухни и способствует организованному и приятному приготовлению.

Рядом с рабочим треугольником

Кладовая с деревянными тумбами и открытыми полками / Фото Martin Moore

Также выгодно расположить кладовую в непосредственной близости к рабочему треугольнику кухни. Все ингредиенты и кухонные приборы будут около, что сделает приготовление пищи быстрее и часто легче,

– подсказывает нью-йоркский дизайнер Артем Краповинський.

Важно помнить, что кладовку эффективно будет расположить возле треугольника, но не в этой зоне. Это нарушит функциональность.