Оренда маленької квартири-студії коштує приголомшливих 1 300 фунтів на місяць. Вона розташована неподалік від станції метро Pimlico.

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Ванна та кухня в шафі

У помешканні є спальня з диваном-ліжком біля стіни та дерев'яною тумбою на відстані витягнутої руки. Навпроти розташована шафа-купе із дзеркалом, але те, що є позаду, вас шокує

У квартирі є диван – ліжко / Фото Right Move

Якщо ви відсунете двері вправо, вас "зустріне" крихітна ванна кімната з унітазом, раковиною та душем. Маневруючи дзеркалом ліворуч, ви побачите скромну кухню.

Ванна кімната у щафі / Фото Right Move

Вам може здатися, що в спальні ніде повісити одяг, але в шафі є кілька полиць ще й для цього. У квартирі також є приватна тераса з двома лавками та рослинами. В оголошенні квартиру описують як "нещодавно відремонтовану" зі свіжим килимовим покриттям.

Приватна тераса / Фото Right Move