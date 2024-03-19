Між визначенням розміру компенсації за знищене і за пошкоджене житло є велика різниця. Дізнайтеся, що беруть до уваги, розраховуючи суму.

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Компенсація за пошкоджене житло

Розмір компенсації за пошкоджений об'єкт розраховують на підставі відповідних документів (наприклад, акта комісійного обстеження та/або звіту з технічного обстеження), а також проведеного огляду та відповідно до заповненого чек-листа.

Залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації, ремонтні роботи поділяються на:

ремонт категорії А – сума компенсації не перевищує 200 000 гривень;

ремонт категорії Б – сума компенсації становить від 200 тисяч до 350 тисяч гривень для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку; від 200 до 500 тисяч гривень для будинків.

Отже, максимальна сума компенсації за пошкоджену квартиру становить 350 тисяч гривень, а за будинок – 500 тисяч гривень.

Компенсація за знищене житло

Розмір компенсації за знищену нерухомість розраховують за встановленою законодавством формулою. Під час визначення беруться до уваги, зокрема:

показник вартості 1 квадрата житла на вторинці загалом по Україні;

регіональний коефіцієнт;

кількість кімнат;

рік побудови;

площу нерухомості та інше.

Варто зазначити, що компенсацію надають лише в межах визначеної площі:

не більш ніж 150 квадратів для квартир;

не більш ніж 200 квадратів для будинків.

Відомо, що середня сума компенсації за знищене житло (один сертифікат) складає 2,121 мільйона гривень.