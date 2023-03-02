Закон почне діяти вже в травні цього року. Про це заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Над законом ще працюють

Закон наразі перебуває на підписі у голови Верховної Ради, потім відправиться на підпис до президента. Закон визначає два місяці для розробки урядом відповідних нормативно-правових актів. Ми сподіваємося, що вже в травні цей закон запрацює,

– сказала Шуляк.

Кабмін має оцінити стан ринку житла й затвердити ціну квадратного метра для компенсації в кожному регіоні.

Наразі через Дію українці подали вже 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування житла. Обсяг заявлених руйнувань – майже 23 мільйони квадратних метрів. Найбільше заявок про руйнування в Донецькій, Харківській та Київській областях.

Зверніть увагу! Подати заявку можна також у ЦНАПах, через нотаріуса, в органах соціального захисту, у їхніх мобільних пунктах.

Компенсації виплачуватимуть по черзі. Найперше – військовослужбовцям, демобілізованим, багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю.