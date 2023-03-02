Закон начнет действовать уже в мае этого года. Об этом заявила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк во время брифинга, сообщает 24 Канал.

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Над законом еще работают

Закон находится на подписи у председателя Верховной Рады, затем отправится на подпись к президенту. Закон определяет два месяца для разработки правительством соответствующих нормативно-правовых актов. Мы надеемся, что уже в мае этот закон заработает,

– сказала Шуляк.

Кабмин должен оценить состояние рынка жилья и утвердить цену квадратного метра для компенсации по каждому региону.

В настоящее время через Дию украинцы подали уже 335 тысяч заявок о повреждении или разрушении жилья. Объем заявленных разрушений – почти 23 миллиона квадратных метров. Больше всего заявок о разрушении в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Обратите внимание! Подать заявку можно также в ЦНАПах через нотариуса, в органах социальной защиты, в их мобильных пунктах.

Компенсации будут выплачиваться поочередно. В первую очередь – военнослужащим, демобилизованным, многодетным семьям и людям с инвалидностью.