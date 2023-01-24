Як наголосила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, подати відповідну заявку можна за допомогою порталу Дія. Ознайомившися із руйнуваннями, держава компенсує вартість майна.

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Депутатка додала, що зараз до другого читання готується відповідний законопроєкт №7198. Саме він врегулює процедуру відшкодування постраждалого та зруйнованого житла. Допоки документ допрацьовують, Шуляк поділилися інструкцією, яка може пришвидшити виплату коштів чи видачу відповідного сертифіката.

Як правильно зафіксувати руйнування:

для фіксації руйнувань використовуйте фото та відео, налаштувавши гаджет на найвищу якість зображення;

якщо це можливо – ввімкніть на девайсі геолокацію;

під час фільмування детально коментуйте картинку: розташування, дату, час, деталі пошкодження. Зафіксуйте за можливості відомості про руйнування від третіх осіб, які попередньо представляться;

фіксуйте руйнування великим і малим планом, знімайте всі зовнішні та внутрішні пошкодження якщо це можливо. Додайте прив’язку до місцевості (проведіть ландшафтні зйомки, покажіть прилеглу територію, об’єкти, що знаходяться поруч). Це дозволить точно ідентифікувати місце зйомки;

збережіть фото та відео у первинному вигляді, без використання графічних редакторів;

зробіть копії результатів зйомки та збережіть їх на різних носіях: флешка, файлообмінник тощо.

Що пропонує законопроєкт №7198

Особа, чиє майно було зруйновано, зможе подати заявку на компенсацію через Дію, або найближчий до неї ЦНАП, орган соціального захисту чи з допомогою нотаріуса.

Після цього спеціальна комісія, яка буде створена при кожній громаді чи військовій адміністрації, проаналізує заявки та займеться встановленням факту знищення. На основі цього буде прийматися рішення щодо надання чи ненадання компенсації. На це буде виділено 30 днів.

Вартість компенсації залежатиме від ціни квадратного метра у тому чи іншому регіоні. Альтернативою фізичним коштам стануть житлові сертифікати на суму, яка відображає вартість його зруйнованого житла.

Отриманий сертифікат можна використати протягом 5 років для купівлі квартири, приватного, садового чи дачного будинку на первинному, чи вторинному ринках. Обрати житло для купівлі можна у будь-якому регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій та тих, де відбуваються бойові дії.