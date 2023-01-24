Как подчеркнула председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, подать соответствующую заявку можно с помощью Дія. Ознакомившись с разрушениями, правительство компенсирует стоимость имущества.

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Депутат добавила, что сейчас ко второму чтению готовится соответствующий законопроект №7198. Он урегулирует процедуру возмещения пострадавшего и разрушенного жилья. Пока документ дорабатывают, Шуляк поделились инструкцией, которая может ускорить выплату средств или выдачу соответствующего сертификата.

Как правильно зафиксировать разрушение:

для фиксации разрушений используйте фото и видео, настроив гаджет на самое высокое качество изображения;

если это возможно – включите на девайсе геолокацию;

во время съемки подробно комментируйте картинку: местонахождение, дату, время, детали повреждения. Зафиксируйте по возможности сведения о разрушениях от третьих лиц, которые предварительно представляются;

фиксируйте разрушение крупным и малым планом, снимайте все внешние и внутренние повреждения, если это возможно. Добавьте привязку к местности (проведите ландшафтные съемки, покажите близлежащую территорию, находящиеся рядом объекты). Это позволит точно идентифицировать место съемки;

сохраните фото и видео в первоначальном виде без использования графических редакторов;

сделайте копии результатов съемки и сохраните их на разных носителях: флешка, файлообменник и так далее.

Что предлагает законопроект №7198

Лицо, чье имущество было разрушено, сможет подать заявку на компенсацию через Дію или ближайший ЦНАП, орган социальной защиты или с помощью нотариуса.

После этого специальная комиссия, которая будет создана при каждом сообществе или военной администрации, проанализирует заявки и займется установлением факта уничтожения. На основе этого будет приниматься решение о предоставлении или непредоставлении компенсации. На это будет выделено 30 дней.

Стоимость компенсации будет зависеть от цены квадратного метра в том или ином регионе. Альтернативой физическим средствам станут жилищные сертификаты на сумму, отражающую стоимость его разрушенного жилья.

Полученный сертификат можно использовать в течение 5 лет для покупки квартиры, частного, садового или дачного дома на первичном или вторичном рынках. Выбрать жилье для покупки можно в любом регионе Украины, кроме временно оккупированных территорий и тех, где происходят боевые действия.