Верховна Рада прийняла закон №7198, який передбачає створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок отримання компенсації. За рішення проголосували 275 депутатів.

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Що передбачає закон

Компенсацію можна отримати лише за те майно, яке було пошкоджене або зруйноване після 24 лютого 2022 року. Закон діятиме три роки з моменту скасування воєнного стану на території, де об'єкт знаходиться. Він також не стосується об'єктів, які на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованих територіях.

Компенсація передбачена лише за знищену або зруйновану житлову нерухомість. "Живих грошей" не буде: пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них. Власники знищених квартир отримають спеціальний сертифікат, яким держава гарантує фінансування придбання житла за визначену суму.

Право на компенсацію матимуть фізичні особи, які є громадянами України та власниками зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Такого права не матимуть підсанкційні особи та їх нащадки.

Використати сертифікат можна буде впродовж 5 років з дня його отримання. Розмір компенсації відсутній. Власники приватних будинків матимуть вибір: отримати грошову компенсацію чи сертифікат на придбання квартири.

Якщо сума у сертифікаті більша за суму придбаного житла, то недоотриману частину компенсацію будуть сплачувати лише з тих грошей, які вдасться отримати від Росії як відшкодування.

Розглядати заяви будуть спеціальні комісії, які будуть створювати виконавчі органи місцевих рад, військові або військово-цивільні адміністрації населених пунктів.

Закон №7198: про що потрібно знати