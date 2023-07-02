Нерухомість продають за колосальні 65 мільйонів доларів. Головний будинок вміщує п'ять спалень та має площу понад 1020 квадратних метрів.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

Розкіш за відповідні кошти

Баскетбольні та тенісні корти, фітнес-центр і спа-центр світового класу, органічна теплиця – тут є все, що тільки можна вигадати.

"Що робить це помешкання таким унікальним? Те, що тут можна отримати так багато різноманітних вражень… Це один із найвизначніших будинків на півдні Сполучених Штатів", – каже агент із лістингу Ден Мак'юен.

Інтер'єр наче зближує з природою / Фото Realtor

Поруч з основною спальнею є вітальня з кашеміровими шпалерами. Майже всі шпалери для цього будинку малювали вручну, і все освітлення зроблено на замовлення.

Приміщення домашнього театру дуже красиве. У ньому є таємні двері, які, коли ви тягнете книгу, відчиняються. За ними облаштована ігрова кімната.

Поруч з головним житлом є сучасний будиночок для плавання з висувним дахом. Тут ще є майданчик для гольфу, оглядова вежа та павільйон для розваг. Також до власності належить гостьовий котедж з двома спальнями, помешкання для тварин та двокімнатне житло для фермера.



Приватні озера / Фото Realtor