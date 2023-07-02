Недвижимость продают за колоссальные 65 миллионов долларов. Главный дом вмещает пять спален и имеет площадь более 1020 квадратных метров.

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Роскошь за соответствующие средства

Баскетбольные и теннисные корты, фитнес-центр и спа-центр мирового класса, органическая теплица – здесь есть все, что можно придумать.

"Что делает это помещение таким уникальным? То, что здесь можно получить так много разнообразных впечатлений… Это один из самых выдающихся домов на юге Соединенных Штатов", – говорит агент по листингу Дэн Макьюэн.

Интерьер словно сближает с природой / Фото Realtor

Рядом с основной спальней есть гостиная с кашемировыми обоями. Почти все обои для этого дома рисовали вручную и все освещение сделано на заказ.

Помещение домашнего театра очень красиво. В нем есть тайная дверь, которая, когда вы тянете книгу, открывается. За ними обустроена игровая комната.

Рядом с главным жильем есть современный домик для плавания с выдвижной крышей. Здесь есть площадка для гольфа, смотровая башня и павильон для развлечений. Также в собственности принадлежит гостевой коттедж с двумя спальнями, жилье для животных и двухкомнатное жилье для фермера.



Частные озера / Фото Realtor