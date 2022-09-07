Оскільки комунальне житло належить містам, вимоги до кандидатів виставляють окремі муніципалітети. Утім найважливішим є рівень заробітку.

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Що таке комунальна квартира у Польщі

Зіткнувшись зі стрімким зростанням цін на оренду нерухомості, все більше мешканців Польщі шукають альтернативні способи винаймати житло. Одним із таких є комунальна квартира, тобто нерухоме майно, яке належить місту. Це житло створене для людей, які через скрутне фінансове становище не можуть дозволити собі придбати нерухомість на ринку.

Черги до міських квартир очікувано великі через низьку орендну плату. Однак варто теж пам'ятати, що рівень життя у таких квартирах буде нижчим.

Хто може претендувати на комунальне житло

Основним правилом класифікації претендентів на житло є їхнє матеріальне становище, тобто дохід на кожну особу в сім'ї. При занадто низькій зарплаті кандидат не зможе регулярно платити за оренду, тож його єдиний шанс отримати дах над головою – комунальне житло. Відповідно ті претенденти, які мають достатню зарплату для оренди житла, скоріше за все комунальної квартири не отримають.

Як отримати комунальну квартиру

Оскільки критерії надання приміщень можуть відрізнятися залежно від муніципалітету, варто ознайомитися з відповідною ухвалою міської чи гмінної ради. В будь-якому разі потрібно подати заявку. Зразки можна знайти на сайтах місцевих адміністрацій.

До заяви необхідно додати декларацію про розмір доходу за останні 3 місяці, декларацію про майновий стан та трудовий договір. Гміна сама встановлює умови, тому варто з ними ознайомитися, щоб бути впевненим, що документи будуть оформлені належним чином.

Який час очікування комунальної квартири

Після подачі заяви в адміністрації гміни, якщо подано необхідний пакет документів, заяву розглядають службовці. Після проходження всіх процедур заявник ставиться на чергу. Однак це ще не дає права на переїзд.

Порядок у списку визначається відповідно до прибутків кандидатів. Тож пріоритет матимуть найбільш нестабільні верстви населення. Час очікування залежить від муніципалітету та його ресурсів. Однак загалом час очікування на виділення становить від кількох місяців до кількох років.

Скільки можна жити в комунальній квартирі

Договір оренди зазвичай укладається на невизначений термін. Лише в крайніх випадках можливе виселення. Причиною може бути порушення громадського порядку, несплата орендної плати, розмір якої визначає сама гміна, або підвищення доходу.