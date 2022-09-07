Поскольку коммунальное жилье принадлежит городам, требования к кандидатам выдвигаются отдельными муниципалитетами. Впрочем, самый важный является уровень заработка.

Читайте также Работа велась непрерывно, – как КН РИЕЛ способствовала эвакуации жителей из ЖК "Львовский Квартал"

Коммунальная квартира в Польше

Столкнувшись со стремительным ростом цен на аренду недвижимости, все больше жителей Польши ищут альтернативные способы снимать жилье. Одним из таких является коммунальная квартира, то есть недвижимое имущество, принадлежащее городу. Это жилье создано для людей, которые из-за затруднительного финансового положения не могут позволить себе приобрести недвижимость на рынке.

Очереди в городские квартиры ожидаются большие из-за низкой арендной платы. Однако стоит тоже помнить, что уровень жизни в таких квартирах будет ниже.

Кто может претендовать на коммунальное жилье

Основным правилом классификации претендентов на жилье есть их материальное положение, то есть доход на каждого человека в семье. При слишком низкой зарплате кандидат не сможет регулярно платить за аренду, так что его единственный шанс получить крышу над головой – коммунальное жилье. Соответственно, те претенденты, которые имеют достаточную зарплату для аренды жилья, скорее всего коммунальной квартиры не получат.

Как получить коммунальную квартиру

Поскольку критерии предоставления помещений могут отличаться в зависимости от муниципалитета, следует ознакомиться с соответствующим определением городского или гминного совета. В любом случае нужно подать заявку. Образцы можно найти на сайтах местных администраций.

К заявлению необходимо добавить декларацию о размере дохода за последние 3 месяца, декларацию об имущественном положении и трудовом договоре. Гмина сама устанавливает условия, поэтому следует с ними ознакомиться, чтобы быть уверенным, что документы будут оформлены должным образом.

Какое время ожидания коммунальной квартиры

После подачи заявления в администрацию гмины, если подан необходимый пакет документов, заявление рассматривают служащие. После прохождения всех процедур заявитель ставится в очередь. Однако это еще не дает право на переезд.

Порядок в списке определяется в соответствии с доходами кандидатов. Поэтому приоритет будут иметь наиболее нестабильные слои населения. Время ожидания зависит от муниципалитета и его ресурсов. Однако в целом время ожидания выделения составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Сколько можно жить в коммунальной квартире

Контракт аренды традиционно заключается на неопределенный срок. Только в крайних случаях возможно выселение. Причиной может быть нарушение общественного порядка, неуплата арендной платы, размер которой определяет сама гмина, или повышение дохода.