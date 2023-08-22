Оживіть свій простір: як створювати колірний контраст у дизайні інтер'єру

Контраст є одним з основних елементів дизайну, оскільки експерти завжди приділяють йому особливу увагу. У звичайних колірних комбінаціях, як правило, використовують два або три контрастні кольори.

На колірному колі тони, які розташовані один напроти одного, вважаються контрастними, а отже, конфліктними. Однак зараз для створення контрасту обирають будь-які комбінації, які подобаються. Ось кілька порад від дизайнерів, які допоможуть правильно їх використовувати.

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Використовуйте контрастний колір як родзинку

Експерт з кольору Рут Моттерсхед радить вибирати тони, які вам справді подобаються, щоб ви із задоволенням проводили час вдома. Та якщо ви обожнюєте саме яскраві відтінки, то будьте з ними обережні. Для початку використайте як акцент.

"Якщо ви обрали дуже сміливі, контрастні або яскраві відтінки, уважно подумайте про простір, у якому ви їх будете використовувати, оскільки ці тони посилять відчуття динамізму та енергії", – каже експерт.

Жовте обрамлення на тлі візерункової стіни в приглушених тонах / Фото Little Greene

Поєднуйте суперечливі тони разом з такими ж візерунками

Експерт з дизайну інтер'єрів Стефан Орменісан любить працювати з максималістським декором, який, за його словами, означає "більше кольору, більше візерунка, більше текстури".

Тобто контраст можна створити не лише за допомогою кольорів, а й через візерунки, які бувають різних форм і типів. Якщо поєднати все разом, то вийде справжній суперечливий дизайн.

"Гарною ідеєю буде почати з менших деталей, таких як аксесуари, і додати кілька кольорових подушок і килимка", – підказує дизайнер.

Максималістський передпокій / Фото Mind The Gap

Використовуйте стелю та стіни для "зіткнення кольорів"

Будьте сміливі, вибираючи колірну палітру. Вибір різних суперечливих кольорів для підлоги та стелі – чудовий спосіб створити контраст.

Загальновизнано, що кольори слід вибирати як доповнення, а не для "зіткнення". Однак порушення цього правила допомагає додати простору відчуття драматизму. Для ідеальної картини придбайте меблі спокійніших або краще нейтральних тонів.

Жовта стеля та салатові стіни / Фото David Parmiter