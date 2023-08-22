На цветовом круге тона, расположенные друг напротив друга, считаются контрастными, а значит, конфликтными. Однако сейчас для создания контраста выбирают любые нравящиеся комбинации. Вот несколько советов от дизайнеров, которые помогут их правильно использовать.

Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке

Используйте контрастный цвет как изюминку

Эксперт по цвету Рут Моттерсхед советует выбирать тона, которые вам действительно нравятся, чтобы вы с удовольствием проводили время дома. Но если вы обожаете именно яркие оттенки, будьте с ними осторожны. Для начала используйте как акцент.

"Если вы выбрали очень смелые, контрастные или яркие оттенки, внимательно подумайте о пространстве, в котором вы будете их использовать, поскольку эти тона усилят ощущение динамизма и энергии", – говорит эксперт.

Желтая рамка на фоне узорной стены в приглушенных тонах / Фото Little Greene

Сочетайте противоречивые тона вместе с такими же узорами

Эксперт по дизайну интерьеров Стефан Орменисан любит работать с максималистским декором, который, по его словам, означает больше цвета, больше узора, больше текстуры.

То есть контраст можно создать не только с помощью цвета, но и через узоры, которые бывают разных форм и типов. Если совместить все вместе, то получится настоящий противоречивый дизайн.

"Хорошей идеей будет начать с меньших деталей, таких как аксессуары, и добавить несколько цветных подушек и коврика", – подсказывает дизайнер.

Максималистская прихожая / Фото Mind The Gap

Используйте потолок и стены для столкновения цветов

Будьте смелы, выбирая цветовую гамму. Выбор различных противоречивых цветов для пола и потолка – отличный способ создать контраст.

Общепризнано, что цвета следует выбирать в качестве дополнения, а не для столкновения. Однако нарушение этого правила помогает придать простору чувство драматизма. Для идеальной картины приобретите мебель более спокойных или лучше нейтральных тонов.

Желтый потолок и салатовые стены / Фото David Parmiter