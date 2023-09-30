Коли справа стосується фарбування вітальні, коричневий, імовірно, не входить у ваш список бажаних кольорів. Але настав час переосмислити цей забутий відтінок, оскільки він підходить майже для будь-якого стилю дизайну.
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Коричневий – чудовий колір для вітальні. У цьому сезоні ми повертаємося до простих, стриманих палітр. Тож це ідеальний вибір цієї осені.
Поєднайте коричневий з фіолетовим
Традиційна вітальня з коричневими шторами / Фото Future
Оберіть коричневу підлогу та меблі
Коричнева вітальня з білими стінами / Фото Future
Використовуйте коричневий, щоб прикрасити маленьку вітальню
Маленька вітальня з коричнево-сірою колірною гамою / Фото Future
Додайте тепла за допомогою сіро-коричневого
Вітальня з L-подібним диваном і червоним кріслом / Фото Future
Створіть коричневу схему за допомогою шкіри, дерева та льону
Вітальня з дерев'яною підлогою / Фото Future