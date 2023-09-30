Коли справа стосується фарбування вітальні, коричневий, імовірно, не входить у ваш список бажаних кольорів. Але настав час переосмислити цей забутий відтінок, оскільки він підходить майже для будь-якого стилю дизайну.

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Коричневий – чудовий колір для вітальні. У цьому сезоні ми повертаємося до простих, стриманих палітр. Тож це ідеальний вибір цієї осені.

Поєднайте коричневий з фіолетовим

Традиційна вітальня з коричневими шторами / Фото Future

Оберіть коричневу підлогу та меблі

Коричнева вітальня з білими стінами / Фото Future

Використовуйте коричневий, щоб прикрасити маленьку вітальню

Маленька вітальня з коричнево-сірою колірною гамою / Фото Future

Додайте тепла за допомогою сіро-коричневого

Вітальня з L-подібним диваном і червоним кріслом / Фото Future

Створіть коричневу схему за допомогою шкіри, дерева та льону

Вітальня з дерев'яною підлогою / Фото Future