Когда дело касается покраски гостиной, коричневый, вероятно, не входит в ваш список желаемых цветов. Но пора переосмыслить этот забытый оттенок, поскольку он подходит почти для любого стиля дизайна.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Коричневый – отличный цвет для гостиной. В этом сезоне мы возвращаемся к простым, сдержанным палитрам. Это идеальный выбор этой осенью.

Соедините коричневый с фиолетовым

Традиционная гостиная с коричневыми шторами / Фото Future

Выберите коричневый пол и мебель

Гостиная коричневая с белыми стенами / Фото Future

Используйте коричневый, чтобы украсить маленькую гостиную

Маленькая гостиная с коричнево-серой цветовой гаммой / Фото Future

Добавьте тепло с помощью серо-коричневого

Гостиная с L-образным диваном и красным креслом / Фото Future

Создайте коричневую схему с помощью кожи, дерева и льна.

Гостиная с деревянным полом / Фото Future