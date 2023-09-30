Когда дело касается покраски гостиной, коричневый, вероятно, не входит в ваш список желаемых цветов. Но пора переосмыслить этот забытый оттенок, поскольку он подходит почти для любого стиля дизайна.
Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.
Коричневый – отличный цвет для гостиной. В этом сезоне мы возвращаемся к простым, сдержанным палитрам. Это идеальный выбор этой осенью.
Соедините коричневый с фиолетовым
Традиционная гостиная с коричневыми шторами / Фото Future
Выберите коричневый пол и мебель
Гостиная коричневая с белыми стенами / Фото Future
Используйте коричневый, чтобы украсить маленькую гостиную
Маленькая гостиная с коричнево-серой цветовой гаммой / Фото Future
Добавьте тепло с помощью серо-коричневого
Гостиная с L-образным диваном и красным креслом / Фото Future
Создайте коричневую схему с помощью кожи, дерева и льна.
Гостиная с деревянным полом / Фото Future