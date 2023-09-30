Ідеї коричневої вітальні: 5 найкращих способів використати цей теплий колір
Джерело:Homes & Gardens
Коричневий колір був популярний як у моді, так і в світі дизайну у 70-ті та 90-ті. Зараз про нього трохи забули, але дарма. Це чудовий нейтральний колір з ноткою тепла та затишку, які так потрібні у вітальні.
Коли справа стосується фарбування вітальні, коричневий, імовірно, не входить у ваш список бажаних кольорів. Але настав час переосмислити цей забутий відтінок, оскільки він підходить майже для будь-якого стилю дизайну.
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Коричневий – чудовий колір для вітальні. У цьому сезоні ми повертаємося до простих, стриманих палітр. Тож це ідеальний вибір цієї осені.