Сьогодні коричневий диван – це універсальний предмет меблів, який підійде під будь-який стиль. Незалежно від того, чи обираєте ви оксамит темного шоколаду, чи шкіру світло-коричневого кольору, коричневий диван – це інвестиція, що завжди в тренді.

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Білий

Біла вітальня з коричневим шкіряним диваном / Фото Audrey Scheck

Вишневий

Коричневий диван у темній вітальні з вишневими стінами / Фото Benjamin Moore

Молочний

Нейтральна вітальня з блідо-коричневим диваном і темним мармуровим каміном / Фото Tim Lenz

Ніжно-рожевий

Коричневий диван в рожево-блакитній вітальні / Фото Farrow & Ball

Шоколадний

Коричневий чудово поєднується зі своїми відтінками / Фото Naomi Astley Clarke