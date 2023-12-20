Сегодня коричневый диван – это универсальный предмет мебели, подойдя под любой стиль. Независимо от того, выбираете ли вы бархат темного шоколада или кожу светло-коричневого цвета, коричневый диван – это инвестиция, которая всегда в тренде.
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Белый
Белая гостиная с коричневым кожаным диваном / Фото Audrey Scheck
Вишневый
Коричневый диван в темной гостиной с вишневыми стенами / Фото Benjamin Moore
Молочный
Нейтральная гостиная с бледно-коричневым диваном и мраморным темным камином / Фото Tim Lenz
Нежно-розовый
Коричневый диван в розово-голубой гостиной / Фото Farrow & Ball
Шоколадный
Коричневый великолепно сочетается со своими оттенками / Фото Naomi Astley Clarke