У які кольори можна пофарбувати стіни, якщо диван коричневий: добірка від дизайнерів
Джерело:Homes & Gardens
Коричневий колір переживає щось на зразок ренесансу в наших домівках – і легко зрозуміти чому. Адже без цього універсального теплого кольору важко уявити будь-який інтер'єр.
Сьогодні коричневий диван – це універсальний предмет меблів, який підійде під будь-який стиль. Незалежно від того, чи обираєте ви оксамит темного шоколаду, чи шкіру світло-коричневого кольору, коричневий диван – це інвестиція, що завжди в тренді.
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