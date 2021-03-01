Коридор і передпокій: 3 нюанси, без яких не створити затишок

Передпокій – приміщення, яке не тільки зустрічає гостей і справляє перше враження, але й зона, яка звідусіль проглядається.

Які нюанси потрібно врахувати, плануючи інтер'єр передпокою, розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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Коридор – не такий простий, як здається на перший погляд. Він з'єднує різні кімнати, через нього постійно ходять, він звідусіль проглядається…

– зазначила Коваль.

Вона пояснила, що для передпокою також потрібен грамотний підхід.

Що врахувати, плануючи інтер'єр коридору та вітальні

Необхідно правильно оцінити простір приміщення, а також продумати переміщення в ньому. Наповнення і функціонал передпокою залежить від того, вузький він, довгий, широкий або зовсім компактний. Пам'ятайте, що якщо кімната маленька, не слід її сильно завантажувати. Залиште лише найнеобхідніше.

Навіть компактний передпокій може бути стильним і функціональним / Фото pinterest

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2. Стіни слід використовувати по максимуму. Це можуть бути дзеркала, вузькі полиці, вішалки для сумок, гачки для ключів. За словами Ксенії Коваль, "якщо грамотно використовувати простір стіни, можна багато чого розмістити, не закшкодивши простору".

Використовуйте стіни – так можна вмістити необхідне / Фото mirdizajna

3. Освітлення – один з найважливіших моментів у передпокої і коридорах, адже там немає природного світла. Важливо підібрати потужні світильники у достатній кількості. Зверніть увагу, що освітлювальні прилади повинні вписуватися в стиль приміщення, щоб стати його прикрасою і акцентом.