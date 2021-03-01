Прихожая – помещение, которое не только встречает гостей и производит первое впечатление, но и зона, которая отовсюду просматривается.

Какие нюансы нужно учесть, планируя интерьер прихожей, рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль.

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Коридор – не так прост, как кажется на первый взгляд. Он соединяет разные комнаты, через него постоянно ходят, он отовсюду просматривается…

– отметила Коваль.

Она пояснила, что для прихожей также нужен грамотній подход.

Что учесть, планируя интерьер коридора и прихожей

Необходимо правильно оценить пространство помещения, а также продумать перемещение в нем. Наполнение и функционал прихожей зависит от того, узкая она, длинная, широкая или совсем компактная. Помните, что если комната маленькая, не следует ее сильно загружать. Оставьте только самое необходимое.

Даже компактная прихожая может быть стильной и функциональной / Фото pinterest

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2. Стены следует использовать по максимуму. Это могут быть зеркала, узкие полки, вешалки для сумок, крючки для ключей. По словам Ксении Коваль, "если грамотно использовать пространство стены, можно многое разместить не в ущерб пространству".

Используйте стены – так можно вместить необходимое / Фото mirdizajna

3. Освещение – один из важнейших моментов в прихожей и коридорах, ведь там нет естественного света. Важно подобрать мощные светильники в достаточном количестве. Обратите внимание, что осветительные приборы должны вписываться в стиль помещения, чтобы стать его украшением и акцентом.