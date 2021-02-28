Wow-ефект в інтер'єрі: простий спосіб, як його створити
Кожен власник, роблячи ремонт у квартирі абочи будинку, мріє, щоб інтер'єр був особливим.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Як домогтися wow-ефекту у квартирі і будинку – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Акцентна стіна – рішення, яке точно створить wow-ефект в інтер'єрі!
– зазначила Руснак.
Які методи використати
- Для того щоб зробити акцентну стіну, можна використати:
- інший колір (або на кілька тонів темніший або кардинально інший);
- фотошпалери, шпалери;
- фактура;
- декоративні елементи, 3D-панелі, гіпсова ліпнина, дерев'яні рейки.
- Для виділення стіни, потрібно врахувати пропорції приміщення: якщо виділити довгу стіну у прямокутному приміщенні, то акцент візуально зменшить кімнату і стіна здаватиметься ближчою, ніж є насправді.
- Також можна виділити не всю стіну, а певну зону.
Виділити можна будь-яку зону в інтер'єрі / Фото pinterest
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Акцентну стіну варто робити у тому разі, якщо є мета виділити певне місце:
- м'яку зону;
- зону сну;
- зону ТБ;
- ігрову зону.
При виборі, потрібен акцент чи ні – ви повиння відповісти на запитання: чи буде така стіна брати на себе функцію виділення даної зони? Акцентна стіна – один з найлегших та найбільш швидких способів створення Wow-ефекту і стильного інтер'єру,
– пояснила Наталя Руснак.
Виділити зону можна за допомогою багатьох методів / Фото pinterest
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