Передпокої в стилі хай-тек ідеально гармоніюють із кімнатами сучасних дизайнів. Таке рішення візуально збільшить простір і підкреслить смак господаря.

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Основні характеристики стилю

Для стилю хай-тек характерний мінімалізм. Він має певні риси, які виділяють його з-поміж інших:

строгі та точні лінії;

використання металевих елементів;

скляні або дзеркальні поверхні;

багато світла;

система розсувних дверей, перегородки.

Хай-тек – це про світлі відтінки. Кімната в основному повинна бути витримана, не більше ніж у трьох кольорах. Поціновувачі хай-теку здебільшого використовують чорний, білий і сірий в різних поєднаннях. Також можна побачити темно-коричневі та бежеві відтінки.



Поєднання основних кольорів / Фото Pinterest

Меблі для передпокою

Якщо кімната має достатню площу, шафа з дзеркальними дверцятами ідеально впишеться в загальну картину. Якщо місця мало, краще обмежитися металевою стійкою для верхнього одягу і дзеркалом.

Не зовсім доречно в цьому стилі виглядають м'які меблі. Не захаращуйте ними передпокій. В крайньому разі віддайте перевагу пуфа зі штучної шкіри.

Високотехнологічне освітлення

Не варто вішати масивні люстри. Освітлення має бути багато з різних джерел. Точкові світильники на стелі або трекові світильники чудово доповнять інтер'єр, не руйнуючи ідеї стилю.

Якщо все-таки хочеться мати люстру, потрібно вибирати точні форми. Обирайте круглу або квадратну.

Мінімалізм, функціональність і практичність – є основою напрямків високих технологій. Головне завдання – не перевантажити приміщення і зберегти основну ідею. Тоді передпокій матиме стильний і лаконічний вигляд, а власники квартири неодмінно отримають захоплені компліменти від гостей.