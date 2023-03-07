Прихожие в стиле хай-тек идеально гармонируют с комнатами современных дизайнов. Такое решение зрительно увеличит пространство и подчеркнет вкус хозяина.

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Основные характеристики стиля

Для стиля хай-тек характерен минимализм. Он имеет определенные черты, которые выделяют его из других:

строгие и точные линии;

использование металлических элементов;

стеклянные или зеркальные поверхности;

много света;

система раздвижной двери, перегородки.

Хай-тек – это о светлых оттенках. Комната в основном должна быть выдержана не более чем в трех цветах. Поклонники хай-тека в основном используют черный, белый и серый в различных сочетаниях. Также можно увидеть темно-коричневые и бежевые оттенки.



Сочетание основных цветов / Фото Pinterest

Мебель для прихожей

Если комната имеет достаточную площадь, шкаф с зеркальной дверцей идеально впишется в общую картину. Если места не достаточно, лучше ограничиться металлической стойкой для верхней одежды и зеркалом.

Не совсем уместно в этом стиле смотрится мягкая мебель. Не загромождайте ими прихожую. В крайнем случае отдайте предпочтение пуфу из искусственной кожи.

Высокотехнологичное освещение

Не стоит вешать массивные люстры. Освещение должно быть много из разных источников. Точечные светильники на потолке или трековые светильники отлично дополнят интерьер, не разрушая идеи стиля. Если же хочется иметь люстру, нужно выбирать точные формы. Выбирайте круглую или квадратную.

Минимализм, функциональность и практичность – основа направлений высоких технологий. Главная задача – не перегрузить помещение и сохранить основную идею. Тогда прихожая будет иметь стильный и лаконичный вид, а владельцы квартиры непременно получат восторженные комплименты от гостей.