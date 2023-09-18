"Тиха розкіш для мене – це спокій поза часом, легкість і безтурботність. Простір виглядає зібраним, текстурованим і з грою нейтральних тонів. Заради розваги, можна додати один яскравий колір і якусь несподівану деталь", – розповідає дизайнер Джастін МакФі з Macfee Design.
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Дизайнери поділилися п'ятьма варіантами ремонту чи оновлення коридору в стилі "тиха розкіш". Погляньте – і вони точно надихнуть вас на щось нове.
Коридор у нейтральних тонах з настільною лампою
Використовуйте настільні лампи з м'яким освітленням / Фото Julie Soefer
Використовуйте мінімалістський підхід
Мінімальна кількість меблів і декору / Фото Julie Soefer
Зробіть акцент на невеликому столі посеред коридору
Великий передпокій з центральним столом / Фото Julie Soefer
Обирайте світлу підлогу
Мінімалістський коридор з паркетною підлогою зі світлої деревини / Фото Future PLC
Створіть затишок за допомогою килима
Молочний передпокій з чорним арковими дверима і шаховим килимком / Фото Future