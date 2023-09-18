"Тихая роскошь для меня – это спокойствие вне времени, легкость и безмятежность. Пространство выглядит собранным, текстурированным и с игрой нейтральных тонов. Ради развлечения, можно добавить один яркий цвет и какую-то неожиданную деталь", – рассказывает дизайнер Джастин МакФи из Macfee Design.
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Дизайнеры поделились пятью вариантами ремонта или обновления коридора в стиле "тихая роскошь". Посмотрите – и они точно вдохновят вас на что-нибудь новое.
Коридор в нейтральных тонах с настольной лампой
Используйте настольные лампы с мягким освещением / Фото Julie Soefer
Используйте минималистский подход
Минимальное количество мебели и декора / Фото Julie Soefer
Сделайте акцент на небольшом столе посреди коридора
Большая прихожая с центральным столом / Фото Julie Soefer
Выбирайте светлый пол
Минималистский коридор с паркетным полом из светлой древесины / Фото Future PLC
Создайте уют с помощью коврика
Молочная прихожая с черной арочной дверью и шахматным ковриком / Фото Future