Цей тренд обожнюють усі: погляньте на 5 дизайнів коридору в стилі "тиха розкіш"
Джерело:Homes & Gardens
"Тиха розкіш" набуває все більшої популярності у світі моди та дизайну інтер'єрів. Це стало новим способом створення мінімалізму – м'якого, теплого і до того ж розкішного.
"Тиха розкіш для мене – це спокій поза часом, легкість і безтурботність. Простір виглядає зібраним, текстурованим і з грою нейтральних тонів. Заради розваги, можна додати один яскравий колір і якусь несподівану деталь", – розповідає дизайнер Джастін МакФі з Macfee Design.
Зверніть увагу Чим керуються українці, купуючи житло в сьогоднішніх реаліях
Дизайнери поділилися п'ятьма варіантами ремонту чи оновлення коридору в стилі "тиха розкіш". Погляньте – і вони точно надихнуть вас на щось нове.
Коридор у нейтральних тонах з настільною лампою