Цей тренд обожнюють усі: погляньте на 5 дизайнів коридору в стилі "тиха розкіш"

"Тиха розкіш" набуває все більшої популярності у світі моди та дизайну інтер'єрів. Це стало новим способом створення мінімалізму – м'якого, теплого і до того ж розкішного.

"Тиха розкіш для мене – це спокій поза часом, легкість і безтурботність. Простір виглядає зібраним, текстурованим і з грою нейтральних тонів. Заради розваги, можна додати один яскравий колір і якусь несподівану деталь", – розповідає дизайнер Джастін МакФі з Macfee Design.

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Дизайнери поділилися п'ятьма варіантами ремонту чи оновлення коридору в стилі "тиха розкіш". Погляньте – і вони точно надихнуть вас на щось нове.

Коридор у нейтральних тонах з настільною лампою

Використовуйте настільні лампи з м'яким освітленням / Фото Julie Soefer

Використовуйте мінімалістський підхід

Мінімальна кількість меблів і декору / Фото Julie Soefer

Зробіть акцент на невеликому столі посеред коридору

Великий передпокій з центральним столом / Фото Julie Soefer

Обирайте світлу підлогу

Мінімалістський коридор з паркетною підлогою зі світлої деревини / Фото Future PLC

Створіть затишок за допомогою килима

Молочний передпокій з чорним арковими дверима і шаховим килимком / Фото Future