Цікаво, що колись там зупинялася дочка королеви Вікторії. Принцеса Луїза, герцогиня Аргайльська, тимчасово жила в будинку за кошт мерії.

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Велич будинку відчувається донині

Розкішний, а тепер занедбаний будинок, розташований у Ноттінгемі. Колись його спеціально облаштовували для принцеси Луїзи.

На фотографіях видно, що будинок у багатьох місцях просто руйнується. Та велич і дивовижна архітектура, включно з гвинтовими сходами, збереглися.



Гвинтові сходи / Фото Media Drum Images

Житло збудували приблизно в XVI столітті. До приїзду принцеси Луїзи його не раз оновлювали та навіть перебудовували.

Дочка королеви Вікторії оселилася там у 1887 році. Вона була майстерним скульптором і художником, і кілька її робіт збереглися до наших днів. Очевидно, саме тому своїм притулком вона обрала справжнє архітектурне диво.



Старовинна зала з високою стелею / Фото Media Drum Images

У 1922 році будівлю переобладнали на офіси Ради графства, а в 1930 році до неї заборонили зводити прибудови.

Зараз будинок продають. Він з'явився на ринку ще 10 років тому, тобто в 2014-му.