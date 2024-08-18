Тут жила дочка королеви: блогер показав занедбаний будинок, за яким ховається справжня розкіш

Молодий дослідник урбаністики Кайл Урбекс регулярно документує закинуті локації. Цього разу він поділився фотографіями неймовірного таунхаусу, на який, на жаль, вплинув час.

Цікаво, що колись там зупинялася дочка королеви Вікторії. Принцеса Луїза, герцогиня Аргайльська, тимчасово жила в будинку за кошт мерії.

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Велич будинку відчувається донині

Розкішний, а тепер занедбаний будинок, розташований у Ноттінгемі. Колись його спеціально облаштовували для принцеси Луїзи.

На фотографіях видно, що будинок у багатьох місцях просто руйнується. Та велич і дивовижна архітектура, включно з гвинтовими сходами, збереглися.



Гвинтові сходи / Фото Media Drum Images

Житло збудували приблизно в XVI столітті. До приїзду принцеси Луїзи його не раз оновлювали та навіть перебудовували.

Дочка королеви Вікторії оселилася там у 1887 році. Вона була майстерним скульптором і художником, і кілька її робіт збереглися до наших днів. Очевидно, саме тому своїм притулком вона обрала справжнє архітектурне диво.



Старовинна зала з високою стелею / Фото Media Drum Images

У 1922 році будівлю переобладнали на офіси Ради графства, а в 1930 році до неї заборонили зводити прибудови.

Зараз будинок продають. Він з'явився на ринку ще 10 років тому, тобто в 2014-му.