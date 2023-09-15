Цей комплекс на інопланетну тематику складається з трьох об’єктів, які зараз здають в оренду відпочивальникам. Його продають за 1,7 мільйона доларів.

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Відпочинок у "космічній тарілці"

Власником незвичайної нерухомості є агент з лістингу Кендалл Клементс, який і займається продажем комплексу. Його брат — будівельник, і Кендалл разом із ним малював на серветках те, що, на їхню думку було б крутою ідеєю для відпочинкового будинку.



Одразу так ніхто й не відгадає, що всередині / Фото Realtor

Результат – три окремі будиночки для оренди, Усі вони різного розміру на космічну тематику. Та найбільш захопливою є інопланетна тарілка, бо вона на всі 100% виконана так, як хотіли брати.

Там є симулятор польоту та те, що називається "вентиляційними трубками", які насправді є веселими гірками, що "петляють" по конструкції. І що найголовніше: вони створені для дітей і дорослих.

Космічна тарілка – одне з трьох помешкань / Фото Realtor

Двоярусна кімната створена для ще більшої творчої гри, а місця для сну оформлені у вигляді футуристичних кріогенних контейнерів. І навіть удавані прибульці у гігантських пробірках, що сидять поруч, мають особливу історію.

"Двоє прибульців у кріогенних трубах – це реверанс моєму братові та мені", – пояснює Клементс.

Космічна тарілка всередині / Фото Realtor

Загалом комплекс вміщує 23 спальні місця. Надворі є басейн, з'єднаний з морською водою та гідромасажна ванна.

Маєток площею приблизно 3 гектари розташований дуже близько до національного парку Сіон і приблизно за 112 кілометрів від Великого каньйону.

Басейн просто неба / Фото Realtor